Bild: в Германии задержано 329 контрабандистов, занимавшихся перевозкой беженцев

Пока власти Евросоюза предъявляют обвинения Беларуси и России в организации кризиса с беженцами, в самой ЕС работает целая сеть контрабандистов, занимающихся перевозкой беженцев. И среди них нет ни одного белоруса. Такие сведения приводит немецкое издание Bild.
Сообщается, что за последние 10 недель федеральной полицией были задержаны 329 человек, которые помогали беженцам добраться до Германии. Они доставляли их на фургонах.
Среди задержанных 14 немцев, несколько сирийцев и иракцев, остальные — граждане Украины, Грузии и стран Балтии. За одну поездку им удается заработать от 1000 до 5000 евро.
Всего в Германию по белорусско-польскому маршруту прибыло уже более 9,5 тысяч беженцев, сообщает Bild.
Фото: pixabay.com