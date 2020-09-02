БГУИР к следующей вступительной кампании модернизирует автоматизированную систему зачисления абитуриентов

, – проинформировали в пресс-службе вуза.В ближайших планах – перейти к полноценной схеме безналичной онлайн-оплаты образовательных услуг, предоставляемых БГУИР, а также внедрить электронные договоры на оказание отдельных услуг, обеспечить коммерциализацию результатов научно-технической деятельности (Университет 3.0). Предполагается расширять сотрудничество с Индустриальным парком «Великий камень», в частности организовать экспозиции университета на созданной этим парком постоянно действующей выставке., – отметили в пресс-службе.В 2020 году диплом БГУИР получили 3068 человек, в том числе по дневной форме обучения – более 1500, из них более 120 получили дипломы с отличием. Особенностью прошедшего учебного года является то, что в вузе есть дипломы с отличием у иностранных выпускников. Качество подготовки специалистов находится на высоком уровне и соответствует тем параметрам стратегии по менеджменту качества, которые определялись по прошлому учебному году, подчеркнули в университете. Распределено 989 (100%) выпускников I ступени получения высшего образования (бюджет), из них поступило в магистратуру (бюджет) 111 человек. Распределено в БГУИР 66 человек (6,6%), из них 30 человек поступили в магистратуру. Также было распределено 254 (100%) выпускников II ступени получения высшего образования (бюджет), из них в БГУИР – 25 человек (10%). В университет распределены 11 аспирантов, 3 докторанта.