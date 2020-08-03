В главном вузе Беларуси побит прошлогодний рекорд проходных баллов, рассказали в пресс-службе БГУ.

БГУ назвал проходные баллы по итогам зачисления бюджетников на ФМО, ФФСН, ФПМИ, ФРФиКТ, в Институт теологии имени свв. Мефодия и Кирилла.

– Существенный рост отмечен на ФМО и ФФСН БГУ. На группу из двух специальностей профиля международные отношения по объединенному конкурсу зачислено 22 абитуриента, проходной балл составил 382 (в 2019-м – 379). На «международное право» проходной бал составил 386, на «международные отношения» – 382, – рассказали в пресс-службе БГУ.

Чтобы поступить на бюджетную дневную форму обучения на «лингвострановедение» следовало набрать 382 балла, на «таможенное дело» – 357. К слову, всего на ФМО зачислено 67 бюджетников.

Что касается ФФСН, то проходной балл по объединенному конкурсу составил 342. На отдельные специальности баллы были такие: «социальные коммуникации» – 363, «социология» – 344, «философия» – 342.

– На факультет радиофизики и компьютерных технологий по специальностям объединенного конкурса дневной формы обучения зачислено 205 абитуриентов, из них один принят без экзаменов. Проходной балл составил 291, – отметили в БГУ.

На факультет прикладной математики и информатики по объединенному конкурсу зачислены 276 абитуриентов, проходной балл составил 328 баллов. А на специальность «теология» Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла нужно было набрать 210 баллов.