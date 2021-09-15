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  2. БГУ ко Дню библиотек подготовил тематические выставки и акции

БГУ ко Дню библиотек подготовил тематические выставки и акции

День библиотек отмечают 15 сентября в главном вузе страны, сообщает пресс-служба Белгосуниверситета.


Для своих читателей Фундаментальная библиотека БГУ сегодня проводит несколько тематических мероприятий. Акция "День возвращенной книги" позволит вернуть не сданную в срок литературу без оплаты задолженности. Также студенты и работники вуза могут бесплатно взять на дом книги из фондов читальных залов, обратиться за редактированием библиографических описаний в списке к научной работе. На тематической встрече "В праздник с чаем не скучаем" каждому посетителю предложат горячие напитки и угощения.

В библиотечных залах факультетов вуза работают выставки. В экспозиции "С книгой через века" представлены издания, посвященные истории библиотеки и современному развитию библиотечного дела. Классику отечественной и мировой художественной литературы, научные и учебные издания ученых БГУ и зарубежных университетов можно посмотреть на выставке "Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа".

В рамках акции "Подари книгу библиотеке" каждый желающий может передать прочитанные книги в фонд библиотеки филологического факультета.

День библиотек отмечается каждый год 15 сентября с 2001 года. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день была основана Национальная библиотека Беларуси. 

Фото из архива БЕЛТА
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