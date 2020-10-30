БГУ дал старт празднованию 100-летнего юбилея вуза

Игорь Карпенко подчеркнул, что за прошедшее столетие университет вырос в мощнейший комплекс с научно-исследовательским институтом и технопарком, с различными инновационными подразделениями, собственным лицеем и колледжем:Министр образования также отметил заслуги БГУ и в подготовке научных кадров в регионах:Благодаря деятельности университета авторитет белорусского высшего образования укрепляется и на международной арене, подчеркнул Игорь Карпенко:рассказал, что подготовка к празднованию юбилея университета началась задолго до знаковой даты – еще в 2018 году:Ректор анонсировал и еще одно значимое событие: 34 миллиона долларов, выделенных Всемирным банком, планируется направить на возведение крупного междисциплинарного научного центра в Щомыслице. В настоящее время идет подготовка проектной документации на строительство объекта.К празднованию юбилея приурочен целый ряд интересных ивентов: масштабный праздник «Ночь БГУ» с лазерным и 3D-шоу на здании главного корпуса университета, городская выставка на площади Независимости «100 лет БГУ в истории Беларуси», презентация вуза для представителей дипломатических миссий и международных организаций, международный фестиваль «КВН БГУ собирает друзей», на который планируется пригласить Александра Маслякова.К юбилейной дате значительно обновилась и материально-техническая база вуза: выполнен комплексный ремонт трех столовых, капитально отремонтировано общежитие № 6, заменены семь лифтов в учебных корпусах, осуществлен комплексный ремонт факультета географии и геоинформатики, завершается капремонт общежития № 10, началась реконструкция главного корпуса.