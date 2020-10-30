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  2. БГУ дал старт празднованию 100-летнего юбилея вуза

БГУ дал старт празднованию 100-летнего юбилея вуза

Белорусский государственный университет – это флагман белорусской науки и белорусского высшего образования. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко, общаясь с журналистами перед началом торжественного заседания Совета БГУ, на котором был дан старт празднованию 100-летнего юбилея университета.


Игорь Карпенко подчеркнул, что за прошедшее столетие университет вырос в мощнейший комплекс с научно-исследовательским институтом и технопарком, с различными инновационными подразделениями, собственным лицеем и колледжем: 

Государство вкладывает огромные средства в развитие инфраструктуры университета: за последние пять лет на эти цели было потрачено более 17 миллионов долларов. Проект модернизации системы высшего образования Республики Беларусь, который осуществляется при поддержке Всемирного банка, предусматривает: треть выделенных средств из займа пойдут БГУ – на создание инновационной инфраструктуры для научных исследований прикладного плана, которые будут коммерциализироваться и внедряться в производство. 


Министр образования также отметил заслуги БГУ и в подготовке научных кадров в регионах:

Университет активно работает с регионами: подтягивает сюда научные кадры, которые участвуют в совместных исследовательских проектах. Это позволяет региональным вузам укреплять преподавательский состав высшей квалификации.


Благодаря деятельности университета авторитет белорусского высшего образования укрепляется и на международной арене, подчеркнул Игорь Карпенко:

Если десять лет назад в БГУ обучалось чуть более тысячи иностранных студентов, то сегодня здесь получают образование 3,5 тысячи иностранных граждан из более чем 60 стран. Диплом БГУ котируется и на постсоветском пространстве, и в мировом сообществе.

Ректор университета Андрей Король рассказал, что подготовка к празднованию юбилея университета началась задолго до знаковой даты – еще в 2018 году:


– Это не просто какие-то локальные мероприятия, которые можно реализовать в течение дня или месяца. Так, выпуск пятитомника «Элита Беларуси», который готовит наш исторический факультет, требует более длительного периода. В планах – торжественные награждения коллег за заслуги как на внутриуниверситетском уровне, так и на республиканском.

Ректор анонсировал и еще одно значимое событие: 34 миллиона долларов, выделенных Всемирным банком, планируется направить на возведение крупного междисциплинарного научного центра в Щомыслице. В настоящее время идет подготовка проектной документации на строительство объекта.


К празднованию юбилея приурочен целый ряд интересных ивентов: масштабный праздник «Ночь БГУ» с лазерным и 3D-шоу на здании главного корпуса университета, городская выставка на площади Независимости «100 лет БГУ в истории Беларуси», презентация вуза для представителей дипломатических миссий и международных организаций, международный фестиваль «КВН БГУ собирает друзей», на который планируется пригласить Александра Маслякова.


К юбилейной дате значительно обновилась и материально-техническая база вуза: выполнен комплексный ремонт трех столовых, капитально отремонтировано общежитие № 6, заменены семь лифтов в учебных корпусах, осуществлен комплексный ремонт факультета географии и геоинформатики, завершается капремонт общежития № 10, началась реконструкция главного корпуса.



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Фото: Владимир ШЛАПАК
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