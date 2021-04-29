БГТУ в 2021 году открывает прием на две новые специальности

Прием на две новые специальности открывается в Белорусском государственном технологическом университете в нынешнем году. Об этом проинформировали в пресс-службе вуза, где в конце апреля состоялось заседание совета университета, где рассматривалась подготовка к новому приему в БГТУ.
– В 2021 году в университете открыт прием на две новые специальности: «Мехатронные системы и оборудование деревообрабатывающих производств» и «Принтехнологии», – отметили в БГТУ.
В вузе также напомнили, что в соответствии с постановлением Министерства образования Беларуси от 26 июня 2020 года № 163 установлен перечень наиболее востребованных экономикой специальностей. В данный перечень вошли следующие специальности университета: «Машины и оборудование лесного комплекса», «Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса (по направлениям)», «Технология электрохимических производств», «Химическая технология переработки древесины» и «Лесное хозяйство».
В БГТУ утвержден план приема на 2021 год на дневную и заочную форму обучения, проинформировали в пресс-службе:
– В соответствии с контрольными цифрами на дневную форму получения образования в 2021 г. планируется принять 1538 человек, в том числе 1060 – за счет средств республиканского бюджета, 478 – на платной основе. На заочную полную форму получения образования запланировано принять 170 человек на платной основе, 310 человек – на заочную сокращенную форму получения образования (80 – за счет средств республиканского бюджета, 230 – на платной основе).
На заседании совета университета секретарь приемной комиссии БГТУ Андрей Клыш отметил, что, несмотря на незначительные увеличения контрольных цифр по сравнению с прошлым годом, от сотрудников вуза требуется неукоснительное выполнение плана приема абитуриентов.
С 15 марта в БГТУ начал работу консультативный пункт приемной комиссии, где ведется распространение информационных материалов, консультирование очно и по телефону всех заинтересованных в поступлении абитуриентов. Для консультативной помощи абитуриентам и осуществления пропускного режима в период приема документов из числа студентов деканатами факультетов проводится формирование общественной приемной комиссии.
В период с 2 мая по 1 июня в БГТУ будет организован пункт регистрации участников централизованного тестирования. Для проведения регистрации задействованы 16 сотрудников университета и члены приемной комиссии. Для бесперебойной работы пункта регистрации в университете приняты меры по обеспечению необходимыми аппаратными средствами для ведения единой электронной базы участников ЦТ.
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БГТУ в 2021 году открывает прием на две новые специальности
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