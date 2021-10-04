БГТУ продолжит совершенствование образовательной среды в соответствии с потребностями рынка труда.







В Белорусском государственном технологическом университете намечен ряд мероприятий, направленных на совершенствование образовательной среды и соответствие образовательных программ потребностям рынка труда. Об этом было заявлено на прошедшем в БГТУ заседании фокус-группы по реализации инвестиционного проекта Всемирного банка «Модернизация высшего образования Республики Беларусь».

– В рамках реализации проекта Белорусскому государственному технологическому университету выделено финансирование в размере около 8,4 миллиона евро, – цитирует слова проректора по учебной работе БГТУ Андрей Саковича пресс-служба вуза. – Данная сумма выделена на модернизацию материальной базы университета и обеспечение высококачественного практического обучения. Для выполнения поставленной цели установлен срок в пять лет – с 2021 по 2025 год.

Согласно информации заведующего кафедрой полимерных композиционных материалов БГТУ Андрея Касперовича, проект, в частности, реализуется на базе лаборатории лаков и красок:

– Мы проводим масштабную работу по модернизации учебных программ: сегодня преподаются дисциплины, отвечающие современным требованиям, которые предъявляются предприятиями Минпрома и производителями лакокрасочной продукции. Большое внимание уделяется практикоориентированной подготовке, масштабному дорогостоящему оборудованию. В частности, пиролитический газовый хромато-масс-спектрометр позволяет производить идентификацию компонентов, которые входят в состав лаков, красок. Можно расширить область исследований, изучая полимерные и композиционные материалы. Еще один прибор – атомно-силовой микроскоп, который позволит нам значительно расширить научно-исследовательский потенциал и проводить исследования в учебном процессе.

В свою очередь директор Центра физико-химических методов исследования БГТУ Валерий Лугин проинформировал о том, что в центре коллективного пользования планируется модернизация одной и создание двух новых лабораторий, а также покупка четырех уникальных образцов современного научного оборудования. При этом, как было заявлено на заседании, необходимость создания лаборатории структурно-функционального анализа обусловлена приоритетным развитием в Беларуси биотехнологических и фармацевтических технологий и возрастающим спросом на специалистов в этой области.

По мнению проректора по учебной работе БГТУ Андрея Саковича, участие университета в проекте поможет создать в вузе современную учебно-лабораторную базу на основе уникального оборудования, что, в свою очередь, поможет сформировать у студентов востребованные на рынке труда профессиональные компетенции и проводить научные исследования. Кроме того, в ходе реализации проекта университет планирует обеспечить доступность высшего образования для граждан с ограниченными физическими возможностями с помощью создания безбарьерной среды.

Белорусский государственный технологический университет является ведущим вузом в Беларуси и странах СНГ в лесной, химической и полиграфической отраслях. БГТУ является базовой организацией государств – участников СНГ по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности, а также полноправным членом Международного центра лесного хозяйства и лесной промышленности.