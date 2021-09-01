БГПУ в День знаний встретил первокурсников тематическими интерактивными площадками

В Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка 1 сентября прошла серия праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года и Дню знаний, сообщили в пресс-службе вуза.





– Специально для первокурсников центр студенческого творчества совместно со студенческим советом БГПУ и молодежными первичными организациями университета провел музыкально-поздравительную программу «БГПУ. Шаг вперед», – проинформировали в пресс-службе. – В фойе первого этажа одного из учебных корпусов были организованы тематические интерактивные площадки, на которых студенты могли узнать о деятельности центра, организаций и органов студенческого самоуправления, а также принять участие в розыгрышах, викторинах, педагогическом лото и получить памятные призы и сувениры, сделать яркие фото на разных локациях.

Координационным центром «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ была представлена площадка, на которой при помощи интернет-сервисов можно было погрузиться в смыслы и ценности устойчивого развития, разобраться с аббревиатурами ЦУР и ОУР, определить, что каждый может сделать для того, чтобы мир стал лучше. Кроме этого, была возможность познакомиться с мероприятиями Координационного центра на предстоящий год.





– Праздничное настроение первокурсникам дарили творческие коллективы нашего университета, – отметили в пресс-службе. – Так, на импровизированной сцене выступили: дуэт аккордеонистов: старший преподаватель БГПУ и участник группы «Леприконсы» Владимир Федорук и студентка факультета эстетического образования Виолетта Жегждрынь, танцевальный коллектив «Арт-Юнити», вокальная группа «Модус» (хиты разных лет), финалист конкурса «Большая сцена» студент факультета физического воспитания Тимофей Лешков, а также популярная белорусская группа «Бай-Сити», некогда зародившаяся в стенах БГПУ.

Как сообщалось ранее, в этом году набор на дневную бюджетную форму обучения в БГПУ составлял 885 человек, на дневную платную – 435, на заочную бюджетную – 275, на заочную платную – 600 человек. Средний конкурс по университету на бюджетные места составил: дневное обучение – 2,1 человека на место, заочное – 2,2. На платные места – соответственно 1,03 и 1,53 человека на место. В 2021 году в БГПУ отмечен рост конкурса и проходных баллов, что, по мнению руководства университета, свидетельствует об эффективной профориентационной деятельности и работе, направленной на повышение престижа педагогической профессии.





Фото: сайт БГПУ.