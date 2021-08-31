БГПУ представит на «Фестивале науки» результаты работы студенческих научно-исследовательских лабораторий

Интерактивная выставка «Роль студенческих научно-исследовательских лабораторий в создании развивающего образовательного пространства» пройдет 8 сентября в Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка в рамках работы «Фестиваля науки».





– В ходе посещения интерактивной выставки можно будет познакомиться с результатами деятельности 11 студенческих научно-исследовательских лабораторий БГПУ, – проинформировали в пресс-службе университета. – На интерактивных площадках будут представлены игры и опыты по экологической тематике, модели роботов из Lego EV3 и Lego WeDo, дидактические компьютерные игры, упражнения, задания по поликультурному воспитанию детей дошкольного возраста, обучению иностранным языкам, языковые игры на белорусском языке и многое другое.

Кроме того, посетители выставки смогут принять участие в различных мастер-классах (Челлендж «Жить дальше», «Фонетическая ритмика как средство формирования произносительной стороны устной речи» и др.), веб-квестах («Боги древних египтян», «Быт и повседневная жизнь древних египтян»).

Интерактивная выставка будет работать в корпусе № 3 БГПУ по адресу: г. Минск, ул. Советская, 18. Открытие состоится в 11:30.

«Фестиваль науки» – научно-популярное мероприятие под открытым небом, рассчитанное на широкую аудиторию. Участие в нем примут более 20 организаций, которые с 6 по 10 сентября пригласят всех желающих посетить более 50 активностей в различных местах города Минска. Здесь можно получить новые знания из мира науки и технологий, встретиться с учеными и провести время с пользой и удовольствием. Насыщенная программа включит в себя не только выставки или лекции, но и разнообразные развлечения для взрослых и детей. Подробности – на сайте scifest.by. Основное мероприятие пройдет 11 сентября в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси.

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка – ведущий вуз страны, обеспечивающий подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов образования. В БГПУ насчитывается около 11 тысяч студентов, которые обучаются по 31 специальности I ступени высшего образования и 7 укрупненным специальностям II ступени высшего образования (магистратура).

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