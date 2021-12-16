БГМУ празднует столетний юбилей

Заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий огласил приветственный адрес Главы нашего государства: "Десятки тысяч дипломированных врачей, специалистов и квалифицированных ученых, подготовленных в стенах университета, посвятили себя благородной миссии – спасению жизни и сохранению здоровья нации", – говорится в поздравлении.Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко от имени Правительства нашей страны поздравил профессорско-преподавательский состав: "Последние события свидетельствует о том, что профессия медика важна и нужна для любой страны. В БГМУ воспитываются настоящие медики для нашего государства и мирового сообщества. По поручению Главы государства в университете будет строиться учебно-лабораторный корпус, а также общежитие для студентов".Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич подчеркнул: "Рейтинг нашего вуза остается одним из самых высоких, сохраняется высокий конкурс при поступлении на все факультеты, это касается и иностранных студентов. Вуз – это всегда будущее. В БГМУ сочетаются наука, практическое здравоохранение. Оборудование, клиники – это, конечно, важно, но важнее всего специалисты, которые здесь работают".Почетными грамотами и благодарностями Администрации Президента, Совета Министров, Национального собрания, Минского горисполкома награждены лучшие преподаватели белорусской медицины, заведующие кафедр. Также виновники торжества отмечены нагрудными знаками "Отличник здравоохранения" и другими знаками отличия.