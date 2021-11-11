БГМУ и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии подписали соглашение о сотрудничестве

– Я очень рада, потому что событие действительно значимое не только для нашего центра, но и для медуниверситета. Мы планируем совместные научные проекты: не только в области онкогематологии, но и в других направлениях. У вас есть большой научный потенциал, у нас он также присутствует, – подчеркнула директор РНПЦ Анжелика Солнцева. – Наш центр является базой медуниверситета, студенты 5-го и 6-го курсов к нам приходят. Но сегодня, к сожалению, занятия больше проходят в аудиториях. В клинические отделения студентов пока пустить мы не можем.
По словам ректора БГМУ Сергея Рубниковича, у вуза и РНПЦ есть совместные большие планы. В первую очередь они, конечно, касаются подготовки студентов – будущих высококвалифицированных врачей.
– Мы обговаривали перспективу совместных стажировок. Практикоориентированность в нашей специальности очень важна, но она не может нарабатываться в классах, кабинетах. Практика должна накапливаться в таких центрах с ведущими мировыми позициями, как ваш.