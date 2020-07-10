БГК им. Мешкова изменил русскоязычную вывеску

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова изменил официальную русскоязычную вывеску клуба. Теперь команда будет называться «Мешков Брест», сообщает пресс-служба клуба.

Фото: meshkovbrest.by

За рубежом команда на протяжении длительного времени выступает под названием Meshkov Brest. «Чтобы унифицировать и привести к единому знаменателю два имени, с этого сезона мы меняем официальную русскоязычную вывеску», – пояснили в пресс-службе.

В клубе добавили, что новое название должно облегчить восприятие бренда, а также несет в себе память не только об Анатолии Петровиче, но и об Аделаиде Константиновне Мешковой, которая была первой управляющей БГК и руководила им на протяжении 17 лет.

В пресс-службе отметили, что привычная аббревиатура БГК в дальнейшем также будет иметь право на жизнь.