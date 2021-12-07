Безработица в ЕАЭС сократилась почти на 70% в октябре 2021 года. Лучший показатель – у Беларуси

уточнили в ЕЭК.В Департаменте статистики представили данные по численности безработных, зарегистрированных в службах занятости населения в ЕАЭС, на конец октября 2021-го. Наименьший уровень безработицы из стран ЕАЭС зафиксирован в Беларуси – 6,5 тысячи человек (это 0,2% к численности рабочей силы). Для сравнения: в 2020-м в Беларуси насчитывалось 8,9 тысячи безработных.Что касается других стран союза, в России насчитывается 830,4 тысячи безработных (1,1%, год назад – 3 млн 469,9 тысячи), в Казахстане – 193,5 тысячи (2,1%, год назад – 222,4 тысячи), в Кыргызстане – 79 тысяч (3%, год назад – 78,5 тысячи). По Армении есть данные только по числу безработных: 58,6 тысячи (год назад – 60,7 тысячи).