Безработица в ЕАЭС сократилась почти на 70% в октябре 2021 года. Лучший показатель – у Беларуси

В Евразийском экономическом союзе за год самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Беларуси. Об этом проинформировали в Департаменте статистики Евразийской экономической комиссии.
«Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств ЕАЭС, по состоянию на конец октября текущего года составила 1,17 млн человек и сократилась на 69,6% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Таким образом, количество безработных составляет 1,3% от общей численности рабочей силы. В прошлом году этот показатель составлял 4,1%», – уточнили в ЕЭК.
В Департаменте статистики представили данные по численности безработных, зарегистрированных в службах занятости населения в ЕАЭС, на конец октября 2021-го. Наименьший уровень безработицы из стран ЕАЭС зафиксирован в Беларуси – 6,5 тысячи человек (это 0,2% к численности рабочей силы). Для сравнения: в 2020-м в Беларуси насчитывалось 8,9 тысячи безработных.
Что касается других стран союза, в России насчитывается 830,4 тысячи безработных (1,1%, год назад – 3 млн 469,9 тысячи), в Казахстане – 193,5 тысячи (2,1%, год назад – 222,4 тысячи), в Кыргызстане – 79 тысяч (3%, год назад – 78,5 тысячи). По Армении есть данные только по числу безработных: 58,6 тысячи (год назад – 60,7 тысячи).