Безопасность на «Славянском базаре» – что нового?

С 15 июля милиция Витебска переходит на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщил начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб на брифинге в преддверии XXVIIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

В Летнем амфитеатре в преддверии фестиваля провели полную модернизацию системы видеонаблюдения, сказал Михаил Гриб:

– Установлены 32 современные камеры с высоким разрешением. Они подключены к республиканской системе мониторинга общественной безопасности и будут идентифицировать не только лица, но и транспортные средства.

Чтобы попасть в амфитеатр, зрителям необходимо будет пройти через посты, расположенные по периметру главной сценической площадки и на входе в сам зрительный зал. Всего их 32, три КПП сделают для граждан «особой категории»: мам с маленькими детьми, беременных, инвалидов и ветеранов.

В нынешнем году с 6 по 25 июля установлен безвизовый режим для иностранных гостей и участников фестиваля, а также для зрителей, купивших билеты на мероприятия. При этом для иностранцев обязательным условием является наличие действительных документов для выезда за границу и билетов на мероприятия фестиваля. Кстати, въезд в Беларусь без визы возможен однократно по одному оригинальному или электронному билету не позднее даты концерта. Михаил Гриб привел прошлогодние цифры:

– Безвизовый въезд для гостей и участников фестиваля впервые был разрешен в 2019 году. Им воспользовались около 2000 иностранцев. При этом 28 человек въехали без виз по билетам на фестиваль и убыли до начала концертов.

Что касается алкоголя, то, как и в прошлые годы, в 500-метровой зоне вокруг фестивальных площадок в точках общепита будет разрешена торговля спиртными напитками и пивом, выпущенными предприятиями – партнерами фестиваля с использованием товарного знака «Славянского базара».

Начальник УВД подчеркнул, что милиция готова обеспечить безопасность и комфортное пребывание на праздничных мероприятиях гостям и жителям города. На помощь местным органам внутренних дел придут коллеги из других областей Беларуси. Они помогут в организации пропускного режима в Летний амфитеатр, концертный зал «Витебск», а также совместно будут патрулировать центр города.

В день закрытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – 19 июля с 11:00 до 17:00 – традиционно на площади Победы УВД облисполкома проведет акцию «За безопасность вместе».