Безопасность на льду: что нужно знать любителям зимней рыбалки

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С целью профилактики несчастных случаев гражданам напоминают о простых правилах безопасности во время рыбалки на льду.Безопасным для человека является лед толщиной не менее десяти сантиметров.Следует помнить: если температура воздуха в течение трех дней выше 0 градусов, то прочность льда становится меньше на 25%.Самый крепкий лед – прозрачно-голубого или зеленоватого оттенка. Чтобы убедиться в толщине льда, можно постучать палкой по нему около себя.Нельзя выходить на лед вечером и ночью, при снегопаде и дожде, во время тумана.