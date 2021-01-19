За две недели 2021-го столичные спасатели несколько раз выезжали для оказания помощи любителям порыбачить зимой, сообщает Минское городское управление МЧС.
Фото: БЕЛТА
С целью профилактики несчастных случаев гражданам напоминают о простых правилах безопасности во время рыбалки на льду.
Безопасным для человека является лед толщиной не менее десяти сантиметров.
Следует помнить: если температура воздуха в течение трех дней выше 0 градусов, то прочность льда становится меньше на 25%.
Самый крепкий лед – прозрачно-голубого или зеленоватого оттенка. Чтобы убедиться в толщине льда, можно постучать палкой по нему около себя.
Нельзя выходить на лед вечером и ночью, при снегопаде и дожде, во время тумана.
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Безопасность на льду: что нужно знать любителям зимней рыбалки
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