Не стоит игнорировать какие-либо изменения на коже – они могут говорить о серьезных заболеваниях, сообщает РИА Новости.
Немецкий дерматолог Яэль Адлер объяснила, что различные кожные проблемы могут свидетельствовать о наличии опасной болезни. Если у вас резко появились нехарактерные для вашей кожи прыщи, покраснения и раздражения, это может говорить о заболеваниях внутренних органов. Появление экземы указывает на проблемы с ЖКТ. Наиболее опасный симптом – зуд. К нему нужно относиться с особым вниманием.
– Зуд может выступать предупреждающим симптомом и указывать на нарушения обмена веществ, диабет, рак, – обозначила врач.
Она призвала при любых изменениях на коже обращаться к медикам и начинать обследоваться.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
2964
Безобидный симптом оказался предвестником рака
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter