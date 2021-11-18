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Беженцы в транспортно-логистическом центре готовятся ко сну

С сегодняшнего дня беженцы также размещены на втором этаже ТЛЦ. Иностранцы готовятся ко сну.  Вновь прибывшие наконец смогут уснуть в тепле и без опаски за свою жизнь.


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Фото: Светлана ИСАЕНОК
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