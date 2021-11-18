Главная Беженцы в транспортно-логистическом центре готовятся ко сну Опубликовано: 18.11.2021 22:15:00 2019 Беженцы в транспортно-логистическом центре готовятся ко сну С сегодняшнего дня беженцы также размещены на втором этаже ТЛЦ. Иностранцы готовятся ко сну. Вновь прибывшие наконец смогут уснуть в тепле и без опаски за свою жизнь. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Светлана ИСАЕНОК Написать автору Фото: Светлана ИСАЕНОК Версия для печати Новости и статьи