В ТЛЦ началась раздача теплых одеял

Согреть радостными вестями души людей, пребывающих в ТЛЦ "Бремино-Брузги" и стремящихся в Германию, мы пока не можем, а вот их самих – пожалуйста! В кризисном центре началась раздача теплых одеял.
– Тысячу одеял привезли из Управления Верховного комиссара по делам беженцев. Закуплены они в Беларуси, но на средства УВКБ ООН, – рассказала Наталья Толкачева, председатель Гродненской областной организации Красного Креста. – Еще более ста штук приобретены для нужд беженцев Белорусским Красным Крестом, а также нашими неравнодушными гражданами. Запрос на них существует, мы убедились в этом, пройдя и по помещению ТЛЦ.
Выдают одеяла вместе с обедом, чтобы лишний раз не устраивать очередей. Напомним, женщины с детьми и мужчины получают питание в разных палатках. Однако дамы справляются: одеяла не тяжелые, хотя теплые, шерстяные.
– Их разделили поровну, но, если возникнет необходимость, в нужную палатку добавим, – заверила Наталья Толкачева. – Этот процесс отрегулирован.