В ТЛЦ началась раздача теплых одеял

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– рассказалаВыдают одеяла вместе с обедом, чтобы лишний раз не устраивать очередей. Напомним, женщины с детьми и мужчины получают питание в разных палатках. Однако дамы справляются: одеяла не тяжелые, хотя теплые, шерстяные.– заверила Наталья Толкачева.