Главная Беженцы у колючей проволоки снова обращаются к польским силовикам, которые вооружены Опубликовано: 17.11.2021 15:30:59 1445 Беженцы у колючей проволоки снова обращаются к польским силовикам, которые вооружены Беженцы у колючей проволоки снова обращаются к польским силовикам. Они вооружены, пушка водомета уже направлена на людей. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Людмила ГЛАДКАЯ Написать автору Версия для печати Новости и статьи