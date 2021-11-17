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  2. Беженцы у колючей проволоки снова обращаются к польским силовикам, которые вооружены

Беженцы у колючей проволоки снова обращаются к польским силовикам, которые вооружены

Беженцы у колючей проволоки снова обращаются к польским силовикам. Они вооружены, пушка водомета уже направлена на людей.

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