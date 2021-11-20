Беженцы: спасибо Беларуси! Но если бы мы знали, что Польша так нас встретит - мы бы не поехали…

Страдающие вторую неделю на польской границе близ Гродно беженцы весьма благодарны Беларуси за доброе отношение к ним. Но столь жестокой и бесчеловечной «встречи» со стороны Польши они не ожидали. Об этом в ходе сегодняшней прямой трансляции «Главный. Тур» LIVE рассказала очевидец происходящего на границе, специальный корреспондент телеканала ОНТ Катерина Круталевич.

Журналист рассказала:

– Никто не ожидал, что с ними поступят вот таким образом. Они говорят спасибо белорусской стороне за то, что их приняли. Эти женщины мне говорили: если бы мы знали, что нас так примет Польша – кто бы из нас рискнул бы своими годовалыми детьми?! Многие туда едут к своим семьям.

Совсем другое дело – отношение белорусов к беженцам, подчеркнула Катерина Круталевич:

–У нас была история, когда ребята из фирмы, просто обслуживающие тот логистический центр (в котором размешены беженцы. – Прим. авт.), позвонили и сказали, что хотят привезти ему помощь. И подобное случалось не раз: очень много белорусов было, добровольно оказывавших беженцам помощь. Я уже не говорю про профсоюзы, медиков и всех остальных. Белорусы выходят из этого гуманитарного кризиса очень достойно. А это реальный гуманитарный кризис, который невозможно смоделировать – даже в вопросе, как его решить.