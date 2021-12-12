Беженцы реже обращаются за медицинской помощью

Несмотря на капризную погоду, беженцы, которые находятся в ТЛЦ, не спешат обращаться к медикам. Арафат одни из тех, кто вынужден был это сделать: молодой человек никогда не жаловался на здоровье, но сегодня "прихватило" сердце. После осмотра выяснилась причина недуга: у 24-летнего парня поднялась высокая температура...Вероятнее всего, его ждет госпитализация.
Врач скорой медицинской помощи Оксана Литвинович рассказала, что за сегодня к ним обратилось около 20 человек. В основном беженцы жалуются на кашель, насморк, боль в горле. Врачи диагностируют ОРЗ. Серьезных жалоб на здоровье у пациентов нет.