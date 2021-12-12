Беженцы реже обращаются за медицинской помощью

Врач скорой медицинской помощи Оксана Литвинович рассказала, что за сегодня к ним обратилось около 20 человек. В основном беженцы жалуются на кашель, насморк, боль в горле. Врачи диагностируют ОРЗ. Серьезных жалоб на здоровье у пациентов нет.