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Беженцы реже обращаются за медицинской помощью

Несмотря на капризную  погоду, беженцы, которые находятся в ТЛЦ, не спешат обращаться к медикам. Арафат одни из тех, кто вынужден был это сделать: молодой человек никогда не жаловался на здоровье, но сегодня "прихватило" сердце. После осмотра выяснилась причина недуга: у 24-летнего парня поднялась высокая температура...Вероятнее всего, его ждет госпитализация.


Врач скорой медицинской помощи Оксана Литвинович рассказала, что за сегодня к ним обратилось около 20 человек. В основном беженцы жалуются на кашель, насморк, боль в горле.  Врачи диагностируют ОРЗ. Серьезных жалоб на здоровье у пациентов нет. 






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Фото: Анна КАСПЕР
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