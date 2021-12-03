Беженцы разбирают гуманитарную помощь за считаные минуты

Гуманитарная помощь, привезенная сегодня, как никогда объемная. Куча теплой одежды, одеял, матрасов. Хватит точно всем.
– Мы уже раздали почти 5000 одеял, привезли матрасы, одежду. Будем отдавать точечно, – рассказал генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов.
Ждать не пришлось. Помощь разобрали за считаные минуты: «У меня тут теплые брюки, носки, джинсы, а самое главное – новая куртка. Качество отличное. И что важно – мой размер. Это редкость, нужный можно и не успеть ухватить», – рассказывает беженец Аманд.
Каждый брал помногу: если не для себя, несли друзьям, чтобы к зиме был одет каждый.
– Что ты так мало взял? Иди бери еще куртку, – обращали внимание беженцев на возможность утеплиться и сотрудники Красного Креста.
– А они понимают по-русски?
– Некоторые да. Например, один курд когда-то учился в БНТУ, поэтому с нами хорошо наладил контакт. А мы через него передаем свои подсказки, чтобы ни один человек здесь не был обижен. Всего русскоговорящих тут мало, но в добром деле язык не важен. Как и не важен он для того, чтобы увидеть искреннюю благодарность этих людей.