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Беженцы разбирают гуманитарную помощь за считаные минуты

Гуманитарная помощь, привезенная сегодня, как никогда объемная. Куча теплой одежды, одеял, матрасов. Хватит точно всем. 


– Мы уже раздали почти 5000 одеял, привезли матрасы, одежду. Будем отдавать точечно, – рассказал генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов

Ждать не пришлось. Помощь разобрали за считаные минуты: «У меня тут теплые брюки, носки, джинсы, а самое главное – новая куртка. Качество отличное. И что важно – мой размер. Это редкость, нужный можно и не успеть ухватить», – рассказывает беженец Аманд. 


Каждый брал помногу: если не для себя, несли друзьям, чтобы к зиме был одет каждый. 

– Что ты так мало взял? Иди бери еще куртку, – обращали внимание беженцев на возможность утеплиться и сотрудники Красного Креста. 

– А они понимают по-русски?

– Некоторые да. Например, один курд когда-то учился в БНТУ, поэтому с нами хорошо наладил контакт. А мы через него передаем свои подсказки, чтобы ни один человек здесь не был обижен. Всего русскоговорящих тут мало, но в добром деле язык не важен. Как и не важен он для того, чтобы увидеть искреннюю благодарность этих людей. 







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Фото: Алексей БИБИКОВ , Егор Ермалицкий
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