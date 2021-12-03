Беженцы разбирают гуманитарную помощь за считаные минуты

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, – рассказалЖдать не пришлось. Помощь разобрали за считаные минуты: «», – рассказывает беженец Аманд.Каждый брал помногу: если не для себя, несли друзьям, чтобы к зиме был одет каждый.– обращали внимание беженцев на возможность утеплиться и сотрудники Красного Креста.