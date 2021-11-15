Беженцы устанавливают палатки и разводят костры у пункта пропуска "Кузница"

Встретившие сопротивление со стороны польских силовиков беженцы – мирные люди! – начали обосновываться на белорусско-польской границе у пункта пропуска «Кузница». Сейчас они устанавливают палатки и разводят костры. Видимо, намерены остаться здесь на некоторое время, пока не будет решен вопрос гуманитарного коридора через Польшу.
Кажется, именно здесь будет новый лагерь… Женщина из Афганистана говорит:
– Другого варианта у нас не остается, у меня маленький ребенок. У нас не хватает воды и еды. Не знаем, сколько мы сможем здесь протянуть, но отступать не намерены.