Беженцы о визите Президента: мы будем ждать, что ответит Польша Лукашенко

В лагере приезд белорусского лидера произвел настоящий фурор. Беженцы не слышат ответа от Европы. Это заставляет людей томиться в ожидании диалога неделями. Сегодня пояснения все же были даны, правда, от Президента Беларуси.



– А теперь мы будем ждать, что ответит Лукашенко Польша. Ведь его выступление покажут по европейским телеканалам? Но мы не можем не верить его словам. Спасибо Лукашенко за еду, временный дом. Спасибо белорусам за возможность помыться. Это несравнимо с тем, что было раньше. Например, еще какое-то время назад мы жили на границе в холоде. Я жил практически возле самой границы и один из первых получил от поляков газом в лицо. Некоторым женщинам и детям обожгло глаза. У меня даже есть видео. Я думаю, полякам стоит знать, что к ним мы не собирались. Мы просто хотели в Германию. И в Ирак мы не вернемся. Например, я приехал из небольшого города. Он почти разрушен, и нам опасно там жить. Посмотрите телевизор: постоянные драки, проблемы, женщины и дети на улицах, – рассказал Рахип Осман из Курдистана. – Поэтому путь у нас один: ждать, пока откроют границы.