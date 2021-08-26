Польский адвокат: действия пограничников Польши, игнорирующих просьбы беженцев, - нарушение прав человека

Уже больше двух недель в лесу к востоку от Белостока между Польшей и Беларусью находится группа беженцев из Афганистана и Ирака, сообщает dw.com.
В Организации Объединенных Наций призвали Польшу оказать людям медицинскую и иную помощь. Однако польская сторона утверждает, что беженцы находятся на территории Беларуси. Следовательно, Варшава за них не отвечает.
Служебный транспорт польских пограничников загораживает беженцев от журналистов. Афганцы и иракцы – под открытым небом, у них нет защиты от дождей, нет туалетов. Правда, волонтеры несколько раз смогли передать им еду, воду и средства личной гигиены.
Адвокат Тадеуш Колодзей, который побывал на польско-белорусской границе несколько дней назад, убежден: действия польских пограничников, проигнорировавших просьбы беженцев о предоставлении защиты, – это нарушение Всеобщей декларации прав человека, а также польского и европейского законодательства.
Фото: dw.com