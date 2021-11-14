Беженцы и очередная холодная бессонная ночь

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Малышей родители стараются укутать потеплее. Детки чуть постарше, долго не ложатся - у костра, понятно, теплее. Взрослые разговаривают, сказали мне, что спать не будут... Детский кашель, плач.А по ту сторону границы привычное равнодушие и "светомузыка", чтобы не дать людям уснуть. Даже при всём их желании.Да, и если с колючей проволоки и стольких издевательств над людьми начинается ЕС с его европейским счастьем, то что будет дальше, в самом сердце "демократии", "прав" и "свобод"?Видео Людмилы ГЛАДКОЙ.