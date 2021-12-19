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  2. Беженцы больше не считают дни в ТЛЦ, но не отказываются от цели попасть в Евросоюз: 42-й день на границе

Беженцы больше не считают дни в ТЛЦ, но не отказываются от цели попасть в Евросоюз: 42-й день на границе

Вернувшись на границу спустя две недели, заметила, как сменилось настроение и пал дух у многих беженцев. На лице - усталость, в улыбках - напряжение. Многие не помнят, какой день находятся здесь, и лишь навскидку говорят:  пришли сюда, когда в вашей стране еще было не холодно. Практически все не знают, понедельник или пятница на календаре: телефоны удается зарядить достаточно редко. Но все же народ Ближнего Востока не теряет надежду обрести дом в Европе и все еще тверд в своем нежелании возвращаться домой.


- Мы останемся здесь так долго, насколько сможем, - отмечает беженец Рэбас.

Сейчас в ТЛЦ "Бремино-Брузги", по оценкам Красного Креста, около 700 человек, из них примерно 200 - дети.  Мальчики развлекают себя играми в футбол, девочки, как правило, рисованием. Взрослые тоже занимают себя, отвлекая от дурных мыслей: чтением, беседой с друзьями в кризисном центре. Несмотря на сегодняшнюю плюсовую погодную температуру, суровыми остаются для людей, привыкших к теплому климату, наши холода. Но все же водные процедуры и стирка на улице продолжаются. Для многих в новинку и новогодняя елка, отчасти поэтому она привлекает много внимания беженцев.    


Как отмечают медики, за консультацией наши вынужденные гости стали приходить реже, чем раньше. На сегодня в стационарный медпункт обратилось более 20 пациентов, все из них жалуются на симптомы ОРЗ. 


Продолжается подвоз трехразового питания для беженцев, в том числе горячего. Волонтеры сообщают, что с провизией проблем нет.












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Фото: Александр КУШНЕР
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