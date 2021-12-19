Беженцы больше не считают дни в ТЛЦ, но не отказываются от цели попасть в Евросоюз: 42-й день на границе

- отмечает беженец Рэбас.Сейчас в ТЛЦ "Бремино-Брузги", по оценкам Красного Креста, около 700 человек, из них примерно 200 - дети. Мальчики развлекают себя играми в футбол, девочки, как правило, рисованием. Взрослые тоже занимают себя, отвлекая от дурных мыслей: чтением, беседой с друзьями в кризисном центре. Несмотря на сегодняшнюю плюсовую погодную температуру, суровыми остаются для людей, привыкших к теплому климату, наши холода. Но все же водные процедуры и стирка на улице продолжаются. Для многих в новинку и новогодняя елка, отчасти поэтому она привлекает много внимания беженцев.Как отмечают медики, за консультацией наши вынужденные гости стали приходить реже, чем раньше. На сегодня в стационарный медпункт обратилось более 20 пациентов, все из них жалуются на симптомы ОРЗ.Продолжается подвоз трехразового питания для беженцев, в том числе горячего. Волонтеры сообщают, что с провизией проблем нет.