Беженка Суза: почему европейцы радушно принимают людей из Афганистана, а на нас наплевали?

Обрести дом, работу, образование и быть полезным в лагере хочет каждый. Беженка Суза из иракского Хауле, например, из-за гнета правительства не смогла нормально выучиться. Из-за этого не могла на родине найти работу. Она искренне не понимает, почему Европа закрывает двери:
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– Почему европейцы радушно принимают людей из Афганистана, а на нас наплевали? Им страшно, что мы террористы? Так в Афганистане руководит всем "Талибан". Почему их это не смущает? Мы в одинаковом положении, просто хотим, чтобы наши права соблюдались. Правительство Ирака создает невыносимые условия для жизни. Спасибо вашему Президенту за то, что он дает обещания и сдерживает их. Надеемся, что до открытия гуманитарного коридора будем жить в таких же хороших условиях, ведь домой мы не можем вернуться.
Каждый в лагере старается найти себе применение хоть на время. Помочь в переводе врачам вызвалась беженка из Ирака Нур. На родине была медсестрой, помогала в непростое время – работала с пациентами в коронавирусном отделении, потом в приемном покое, следила за больными на дому. Но даже при такой сложной ситуации она оказалась на улице и без работы.
– Очень приятно чувствовать себя полезной, – поясняет Нур. – Скучаю по работе. Сейчас перевожу здесь с курдского на английский. Так получается более детально пояснить белорусским медикам, что болит, естественно, точнее ставится и диагноз. Печально, что в пандемию я могла бы принести огромную пользу для общества, а вынуждена жить здесь. Надеюсь, время что-то изменит.