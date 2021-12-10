Беженка Суза: почему европейцы радушно принимают людей из Афганистана, а на нас наплевали?

Архивное фото

Каждый в лагере старается найти себе применение хоть на время. Помочь в переводе врачам вызвалась беженка из Ирака Нур. На родине была медсестрой, помогала в непростое время – работала с пациентами в коронавирусном отделении, потом в приемном покое, следила за больными на дому. Но даже при такой сложной ситуации она оказалась на улице и без работы., – поясняет Нур. –