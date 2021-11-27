Беженка рассказала, как из-за жестокости польских властей была разлучена с семьёй

В лагере беженцев есть люди, чьи семьи оказались разлучены из-за несправедливой политики польского руководства.
Свою историю нашим журналистам рассказала Несрин Али Ахмед. 5 лет назад, когда женщина была беременна, её муж уехал в Германию. Все это время без доходов и возможности заработать ей было очень тяжело в Ираке. Сейчас она едет к мужу, с которым постоянно держит связь. Она говорит, что много раз пыталась получить разрешение на въезд к мужу, но из-за иракского паспорта ей не давали такую возможность. Поэтому она намерена просить статус беженца. Но вот уже 2 недели она с 5-летним сыном вынуждена выживать сначала в лесу, а сейчас в оборудованном для беженцев ТЛЦ.
Ещё одну историю про семью, которую разлучили польские правоохранители, нам рассказала Алима Искандер из Ирака:
- 25 дней назад мы уже были в Польше, нас приняли. Но меня, мужа и самого маленького ребёнка отправили назад. А наших детей забрали. Бавелю 16 лет, Хейнеру 6 леи, старшему Камьяну - 20 лет. Почему они они с так поступают? Семья для нас - это всё!
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