Беженка рассказала, как из-за жестокости польских властей была разлучена с семьёй

Свою историю нашим журналистам рассказала Несрин Али Ахмед. 5 лет назад, когда женщина была беременна, её муж уехал в Германию. Все это время без доходов и возможности заработать ей было очень тяжело в Ираке. Сейчас она едет к мужу, с которым постоянно держит связь. Она говорит, что много раз пыталась получить разрешение на въезд к мужу, но из-за иракского паспорта ей не давали такую возможность. Поэтому она намерена просить статус беженца. Но вот уже 2 недели она с 5-летним сыном вынуждена выживать сначала в лесу, а сейчас в оборудованном для беженцев ТЛЦ.Ещё одну историю про семью, которую разлучили польские правоохранители, нам рассказала Алима Искандер из Ирака: