Беженка обратилась с благодарностью к белорусам: спасибо вам большое, герои человечества

Языковая проблема – одна из главных для живущих в ТЛЦ беженцев. Далеко не все говорят на английском, да и курдский богат на диалекты. Однако даже в этой непростой ситуации люди научились коммуницировать и даже передавать свои пожелания с помощью переводчиков. Так, женщина с ребенком из Курдистана одернула меня прямо у входа в ТЛЦ и на телефоне показала сообщение. Как выяснилось, ее родной язык – фарси, но брат немного говорит по-английски. Всей большой семьей, в которой четверо детей, они написали обращение к белорусскому народу, а потом онлайн перевели его на наш язык. Беженка очень просила передать слова благодарности:
–Здравствуйте, дорогие мои! От себя лично и от моей большой семьи я хочу поблагодарить белорусский народ, белорусское государство, государственные и общественные организации, журналистов и медицинский персонал. И всех, кто помогал нам, обеспечивал едой, одеждой и местом для сна. Мы с уважением относимся к тому, что вы для нас сделали. Я прошу вас принять наши извинения за то, что мы более двух месяцев живем в вашей стране и стали причиной ваших неудобств. Вы знаете, что мы вынуждены покинуть родину и иммигрировать в Европу. Спасибо вам большое, герои человечества!