Мать четверых детей беженка Мжда: «Обратилась к Президенту Беларуси в порыве отчаяния»

С просьбой помочь найти родных беженка обратилась во время посещения Главой государства ТЛЦ возле пункта пропуска Брузги. Мать четверых детей потеряла мужа и дочь сразу после приезда в Беларусь. Девочка почувствовала себя плохо, ее с отцом увезли в больницу, и больше о родных людях ничего неизвестно.





– Мы идем в Германию, рискуя своими жизнями, не из-за прихоти. В нашей стране нет нормальной жизни: нет чистой питьевой воды, электричество подается с большими перебоями. Только шесть часов в день мы имеем право включать электроприборы и смотреть телевизор. У меня четверо детей и муж, и я очень волнуюсь за их будущее. Возвращаться обратно мы не можем, у нас больше ничего не осталось. Обратилась к Президенту Беларуси в порыве отчаяния, потому что хуже всего жить в неизвестности. Сейчас мы в тепле, не голодаем, и за это огромное спасибо белорусскому народу, но что мне делать, не зная где мои близкие? Очень надеюсь, что очень скоро увижу своих родных и семья воссоединится. Мечтаю, что мои дети получат хорошее образование, хочу нормальной жизни, а в Курдистане это невозможно. Хочу, чтобы меня услышали польские власти и проявили милосердие по отношению к убитой горем матери!



