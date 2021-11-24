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  2. Беженка: мой сын от недостатка еды не мог даже ходить, спасибо, что сейчас мы сыты

Беженка: мой сын от недостатка еды не мог даже ходить, спасибо, что сейчас мы сыты

Об этом корреспонденту sb.by рассказала молодая курдская мама из Ирака Нарин. 


Сейчас в лагере из-за провизии переживать не приходится, можно не только плотно покушать, но и побаловать детей печеньем, фруктами и даже конфетами. Но так происходит только восемь дней. В лесу иракская семья считала любую еду роскошью, ведь даже дети могли голодать по несколько дней.

– Мой сын Карин в лесу не ел два дня ни крошки. Я взрослая, могла быть голодной долго. Но сын от недостатка еды не мог даже ходить. Нет ничего хуже для матери, чем видеть, как страдает и погибает у тебя на глазах твой ребенок. Спасибо, что сейчас мы сыты. И еда нам нравится, все очень вкусно. Особенно полюбились нам белорусские яблоки и печенье.

Также собеседница sb.by рассказала и о том, что среди беженцев новость о строящейся у ТЛЦ бани воспринимается на ура:

– Мы не мылись 25 дней! Представляете, как мы счастливы?
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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