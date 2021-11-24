Беженка: мой сын от недостатка еды не мог даже ходить, спасибо, что сейчас мы сыты

Сейчас в лагере из-за провизии переживать не приходится, можно не только плотно покушать, но и побаловать детей печеньем, фруктами и даже конфетами. Но так происходит только восемь дней. В лесу иракская семья считала любую еду роскошью, ведь даже дети могли голодать по несколько дней.Также собеседница sb.by рассказала и о том, что среди беженцев новость о строящейся у ТЛЦ бани воспринимается на ура: