Беженка-медсестра из Сирии: "У нас нет другого выбора. У нас только один путь"

Шахира Мухаммед по белорусским меркам уже заслужила право пойти на пенсию – ей 60 лет. Она всю жизнь проработала медсестрой в Сирии. Но вместо того чтобы нянчить дома внуков или заняться, к примеру, вязанием, женщина была вынуждена покинуть свою страну. Мы встретили ее в очереди на заселение в транспортно-логистический центр, оборудованный для временного размещения беженцев, которые держат путь в Европу. Иностранка только что проделала сложный для нее путь от стихийного лагеря к ТЛЦ. Расстояние – чуть больше километра. Но после бессонных ночей под открытым небом и эти метры казались порой непреодолимыми. Она здесь вместе с дочкой, ее мужем и внуками. Шахира признается, что ей нужны лекарства. Необходимых таблеток у нее осталось на два дня.
– У меня пересажена почка и есть проблемы с сердцем, – говорит она.
Вместе с семьей они едут в Германию. Там уже 7 лет живут ее старшие сын и дочь. Они ждут своих родственников и очень за них волнуются. До войны в Сирии ее зять служил в армии, а дочь была блестящим школьным учителем:
– Но они разрушили наши города, наши жизни. Теперь у нас нет дома, нет работы. Мы потеряли все. И мы здесь, потому что мы убегаем от смерти. У нас нет другого выбора. У нас только один путь. И я не понимаю, почему Европа с нами так поступает. Где справедливость?