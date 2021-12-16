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  2. Беженка из Ирака Каудин: то, как с нами поступили месяц назад на границе, не укладывается в моей голове

Беженка из Ирака Каудин: то, как с нами поступили месяц назад на границе, не укладывается в моей голове

Маленькие беженцы в ТЛЦ «Брузги» пока не понимают, с какой бесчеловечной жестокостью со стороны западных властей они столкнулись, и лишь удивляются, почему они живут одной большой общиной, а есть идут на улицу. Зато их матери сполна ощутили боль и страдание из-за того, как к ним относятся по ту сторону границы.

Архивное фото

– Это абсолютная животная дикость, – чуть ли не плача, говорит одна из беженок по имени Каудин, мать троих детей. – Я забрала дочерей и сына из Ирака, чтобы жить полноценной жизнью, пользоваться всеми благами цивилизации и чувствовать себя в безопасности. Но то, как с нами поступили месяц назад на границе, никак не укладывается в моей голове.

По словам женщины, она до сих пор рассчитывает на достойную жизнь в Европе, но западные политики преграждают ее семье путь.

– Я очень благодарна вашим людям, вашей стране за то, что вы не бросили нас умирать в лесах, – признается Каудин. – Но это не та жизнь, ради которой я бежала из Ирака.

У всех детей женщины наблюдаются симптомы простуды. Одна малышка держится за ухо, которое болит. В медпункте в него закапали капли, но для лучшего эффекта нужны тишина и покой, что в условиях ТЛЦ вряд ли возможно. Девочка надеется, что скоро она попадет в Германию.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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