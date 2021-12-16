Беженка из Ирака Каудин: то, как с нами поступили месяц назад на границе, не укладывается в моей голове

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– чуть ли не плача, говорит одна из беженок по имени Каудин, мать троих детей.По словам женщины, она до сих пор рассчитывает на достойную жизнь в Европе, но западные политики преграждают ее семье путь.– признается Каудин. –У всех детей женщины наблюдаются симптомы простуды. Одна малышка держится за ухо, которое болит. В медпункте в него закапали капли, но для лучшего эффекта нужны тишина и покой, что в условиях ТЛЦ вряд ли возможно. Девочка надеется, что скоро она попадет в Германию.