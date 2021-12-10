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  2. Беженка и новорожденный чувствуют себя хорошо – малыша назвали Навар

Беженка и новорожденный чувствуют себя хорошо – малыша назвали Навар

Медики рассказали о состоянии беженки и ее новорожденного малыша.  


Женщина поступила в Гродненский перинатальный центр в прошлую субботу, 4 декабря. Врачи оказывали ей всю необходимую помощь и уход. Малыш появился на свет в четверг 9 декабря в 16.57. Вес мальчика - 3,500 грамм, рост - 54 сантиметра.

Ребенок и мать чувствует себя удовлетворительно. По словам медиков, роды прошли хорошо, малыш родился с помощью кесарева сечения. 


Новорожденный - первенец у беженки. Его назвали Навар. На вопрос, как выбирали имя женщина рассказала, что услышала его в фильме и решила, что назовёт сына именно так.

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Видео: Мария Крушевская
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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