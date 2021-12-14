Беженка Чиа: больным раком в Ираке не оставляют шансов выжить

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– рассказала Чиа.Представители ЮНИСЕФ пообещали беженке: помогут всем, чем смогут. Но женщине, которой всего 34 года, радости эти новости не приносят. С таким, как у нее, диагнозом каждый день может стать последним, и поэтому он особенно ценен. А погибать в незнании, какое будущее ждет ее и семью, где растут четверо малышей, хуже самой смерти.