Беженка Чиа: больным раком в Ираке не оставляют шансов выжить

Мы познакомились с Чиа при посещении лагеря в ТЛЦ "Брузги" представителями ЮНИСЕФ. Молодая женщина отчаянно спрашивала представителей международной организации: сколько ей придется жить в таком положении на границе? В руках – заключение врачей и результаты узи, МРТ и биопсии. У женщины неутешительный диагноз – рак.
– Даже несмотря на то, что Ирак – совершенно небезопасная страна, благодаря своей семье я чувствовала себя счастливой. Четверо деток, муж… Но буквально пару лет назад как гром среди ясного неба появился рак груди. Мне пришлось пройти кучу обследований, потратить неимоверные суммы, чтобы услышать: "Мы вас вылечить не можем". Рак начал стремительно распространяться по организму, не так давно мне делали МРТ таза, так как подозревали, что у меня рак матки… Самое страшное для меня – не увидеть, как растут мои маленькие дети. А в нашей стране я не могу умереть, зная, что дети останутся в таком небезопасном положении, без нормальной медицины, денег и надежды на светлое будущее. Собрав все свои вещи, поехали искать лучшей жизни в Европе. Но из-за ситуации, которая разворачивалась на границе, мое здоровье стало хуже некуда: закончились лекарства, силы на исходе, – рассказала Чиа.
Представители ЮНИСЕФ пообещали беженке: помогут всем, чем смогут. Но женщине, которой всего 34 года, радости эти новости не приносят. С таким, как у нее, диагнозом каждый день может стать последним, и поэтому он особенно ценен. А погибать в незнании, какое будущее ждет ее и семью, где растут четверо малышей, хуже самой смерти.