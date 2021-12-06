Беженец: те, кто говорят, что у нас нет войны, просто не чувствовали приставленный к голове пистолет

Несмотря на то, что белорусы стараются сделать все, чтобы заложники ситуации на границе не так остро ощущали выпавшие на их долю тяготы, в интернете находятся отдельные комментаторы, которые возмущаются, почему беженцы не вернуться домой, рассказывают фейковые истории о том, что этих людей сюда привезли насильно, а на самом деле они богаты и в их странах нет войны. Мы решили поговорить об этом с Ями из Сирии.
- Нам уже известна твоя история о том, что ты едешь в Германию, чтобы встретиться с братом, которого не видел 9 лет. Расскажи, в твоей стране действительно нет войны?
- Ну, на танках у нас по городу не ездят, но застрелить тебя могут запросто, - поясняет Ями. – Покажу вам своего лучшего друга. Он был застрелен боевиками из пистолета. В это сложно поверить тем, кто не знает каково это, когда к твоей голове приставляют оружие. А меня пытались убить. Вот такие воспоминания у меня из детства. Там своя власть и свои порядки. А если ты остаешься жить в этом аду, то должен работать семь дней в неделю, чтобы хотя бы покушать. Нам платят гроши. Не говоря уже о том, что такие блага, как электричество, нам недоступны.
- А ведь говорят, что вы хотите ехать в Германию и жить там на пособие и не работать..
- Уверен, что так говорят люди, которые сами не работали ни дня. Мою школу закрыли. Я смотрел ютуб, изучал английский по видео, старался переводить – так и выучил язык. Мне всего 16, я бы хотел учиться в школе, потом поступить в университет, работать. Брат работает в Германии, помог бы чем смог. Мы не привыкли лениться, в наших странах работают без выходных – чтобы себя обеспечить. Даже в лагере никто не лениться: убираемся, помогаем с переводом, кому это нужно.
- А почему ты поехал в Беларусь? В интернете пишут, что вас насильно отправляют на границу.
- Когда решил бежать из страны, я пробовал не раз подать документы на визу. Но в Европу мы даже путешествовать не можем отправиться. И все потому – что мы сирийцы. В Беларуси таких правил деления по национальности нет. Хочешь приехать в страну – пожалуйста. Обращаешься и без проблем открываешь визу. Тогда принял решение попробовать попасть к брату таким путем. Но поляки на границе буквально вытолкали меня: ни о какой человечности и речи не было. Почему с нами обращаются, как со скотом?
- А что говорит твой брат о сложившейся ситуации?
- Он очень зол. Ведь пройди я границу – он тут же бы приехал меня забрать к себе. Мониторит новости, рассказывал, что в Германии простые граждане критикуют правительство и не понимают, зачем так издеваться над людьми. Эти новости дают надежду. Ведь если такие же простые люди, как и я, это понимают, может дойдет и до чиновников?
Видео: Мария Крушевская