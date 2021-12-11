Беженец Ревес из Ирака: в Беларуси какие-то особенные люди!

Крошку назвали "Мелина", что в переводе на русский означает "сладкая". К слову, Ревес стал отцом во второй раз – у супружеской пары уже есть четырехлетняя дочь. Но когда счастливый отец говорит с корреспондентом sb.by, в его словах радость соседствует с грустью и безысходностью:
– В Беларуси какие-то особенные люди! Здесь все со словом "супер": Президент, врачи, пограничники, спасатели, милиция, в общем, все-все-все... Иногда я полушутливо-полусерьезно говорю друзьям – только ради этого стоило проделать путь в почти что 4 тысячи километров из Ирака... Но жизнь, ее обстоятельства суровы, и я вынужден был брать с собой супругу через полмира на 9-м месяце беременности. Я очень волновался, переживал за нее все это время, и только когда передал в руки бригады скорой помощи – успокоился. Роды, хотя и не обошлось без кесарева сечения, прошли успешно. Спасибо белорусским медикам! Теперь у меня три любимых женщины – жена и две дочери. Хочется верить, что все они будут счастливы. Но в Курдистане, откуда мы родом, это в принципе невозможно!.. Там разруха и голод. Я перепробовал всё! Проще, наверное, перечислить профессии, к которым я не имел отношения, чем наоборот. Это шутка, но горькая... Работал строителем, охранником, разносчиком еды, уборщиком улиц, в последнее время – таксистом. Однако работодатели постоянно обманывали меня, и за это им ничего не было. Там нет порядка ни в чем!
...Через несколько дней мне надо забирать супругу и Мелину из роддома. Куда? Это вопрос, который меня занимает всё время. Понятно, что сюда они не вернутся...
kozyrev@sb.by