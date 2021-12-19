Беженец Рэбас, который на днях стал отцом: я не знаю, когда смогу увидеть свою новорожденную дочь

Девять дней назад у Рэбаса родилась дочь – счастливейшее событие в жизни большинства мужчин. Только, когда беженец сможет взять младенца на руки, пока не знает. Роды его жены Бэнас прошли в Гродненском перинатальном центре, откуда молодая мама попала в кризисную комнату в Гродно, где остается до сих пор. Волонтеры обеспечили ее и ребенка всем необходимым. Ни муж, ни четырехлетняя дочка Мина не смогли сопроводить или навестить роженицу. Больше недели девочка не видела маму. Вчера малышка смогла пережить одну из самых трогательных за ее юную жизнь встречу – с Бэнас и новорожденной сестрой. Кстати, кроху назвали Мелина.
- Мои девочки сейчас одни, и мое сердце неспокойно из-за этого, но все же я счастлив, что жена и дочери находятся в лучших условиях, чем я в нашем временном пристанище. С новорожденным ребенком здесь было бы трудно. Вчера я разговаривал по видеосвязи с Бэнас, каждый раз, когда нам удается поговорить, она показывает мне дочь. На кого похожа? Моя малютка унаследовала черты как мамы, так и мои, всматриваясь, насколько это позволяет качество звонка, замечаю и отдаленную схожесть с моими родителями. Это очень трепетное чувство – видеть в крохотном ребенке продолжение семьи. Жаль только, что я не знаю, когда смогу не через экран телефона, а вживую увидеть свою новорожденную дочь, - рассказал Рэбас.