Беженец: разве такую жизнь обещал ЕС?

Журналист из Ирака Камо уехал из страны, потому что его работа была сопряжена с рисками для жизни . Он работал на ТВ на протяжении 11 лет. Вместе с двоюродным братом молодой человек бежал из своей страны. Они хотят попасть в Германию. Но на пути приходится переживать такие испытания, которые останутся в памяти навсегда.
Парень рассказывает, что его семья и друзья пострадали от газовой атаки, когда находились на белорусско-польской границе.
– Мы не понимаем, почему Польша так агрессивно настроена против нас, – искренне удивляется 30-летний парень. – Мы не хотим там жить. Мы хотим жить и работать в Германии. Я мечтаю продолжить свою карьеру журналиста. Мне будет что рассказать людям. Пока в памяти – 9 дней проведенных в лесу и два дня в транспортно-логистическом центре. Они запомнить надолго, как и белорусское радушие и гостеприимство. Из-за скитаний и польских «гостинцев» в виде газа, все мои родные заболели и теперь нуждаются в медицинской помощи. Разве такую жизнь нам обещал ЕС?! Что это за двойные стандарты? Где человечность и гуманность? Мы ведь такие же люди, как все.