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  2. Беженец, пострадавший от атаки газом на польско-белорусской границе: неужели они думают, что мы животные?

Беженец, пострадавший от атаки газом на польско-белорусской границе: неужели они думают, что мы животные?

В торгово-логистическом центре, где разместились беженцы, пострадавшие вчера от рук польских солдат, вместе с семьей обосновался и Фархад из Ирака. Он рассказал, как пережил случившееся. Беженцу в буквальном смысле залило глаза польским ядовитым газом.    


– Я не мог спать всю ночь, потому что мои глаза слезились. И до сих пор мне не стало лучше. Я не понимаю, зачем они с нами так поступают. Польские военные были очень жестокими, опасными. Неужели они думают, что мы какие-то животные? Мы люди! С нами так нельзя.   
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Фото: Егор Ермалицкий
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