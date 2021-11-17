Беженец, пострадавший от атаки газом на польско-белорусской границе: неужели они думают, что мы животные?

В торгово-логистическом центре, где разместились беженцы, пострадавшие вчера от рук польских солдат, вместе с семьей обосновался и Фархад из Ирака. Он рассказал, как пережил случившееся. Беженцу в буквальном смысле залило глаза польским ядовитым газом.
– Я не мог спать всю ночь, потому что мои глаза слезились. И до сих пор мне не стало лучше. Я не понимаю, зачем они с нами так поступают. Польские военные были очень жестокими, опасными. Неужели они думают, что мы какие-то животные? Мы люди! С нами так нельзя.