Беженец Хакан: мы люди не только без страны, но и без имени

История Хакана в своем роде уникальна. Он был военным, противостоял исламской группировке ИГИЛ, члены которой убивали мирное население.На Родине, где Хакан участвовал в опасном военном противостоянии, он не смог получить гражданскую профессию. Но, когда наконец обретет мирный дом, мечтает открыть кафе или ресторан: очень любит готовить. Сыновья Хакана также определились с планами на будущее: один планирует выучится на врача, а второй - на учителя.