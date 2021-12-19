Беженец Хакан: мы люди не только без страны, но и без имени

Хакан находится в ТЛЦ с женой и тремя детьми. Они приехали из Ирака. Понятно, что в населенном кризисном центре о таком понятии, как "личное пространство", не может быть и речи, но, если хотя бы не обозначить место ночлега, есть вероятность, что на него попросту наступят. Поэтому семья придумала и соорудила небольшой заборчик, который сделала из того, что было под рукой. В ТЛЦ беженцы проводят большую часть дня. А ведь шанс попасть в Европу, говорит мужчина, был так близок... Хакан - один из тех, кому в первые дни пребывания в "лесном лагере" у белорусско-польской границы удалось на некоторое время попасть на территорию Польши.
- Была ночь, когда польские пограничники нас настигли. Они забрали деньги, документы и мобильные телефоны. Так что теперь я и моя семья люди не только без страны, но и без имени... Мы пытались говорить польским пограничникам из другой группы, что у нас все забрали, но в ответ услышали: "Мы не знаем, кто это сделал". У нас не осталось денег. Совсем. Мы изредка покупаем что-то в автолавке для детей, но для этого одалживаем деньги у других беженцев. Их ситуация так же плоха, но, несмотря на это, они выручают.
История Хакана в своем роде уникальна. Он был военным, противостоял исламской группировке ИГИЛ, члены которой убивали мирное население.
- Я оказывал им сопротивление, я враг для этих, с позволения сказать, людей. Поэтому я боюсь возвращаться в Ирак: там меня могут убить. Поэтому мы с семьей так долго находимся на белорусско-польской границе. Мы надеемся на помощь Европейских стран. Сейчас я мечтаю об одном - объединиться с моей мамой, она живет в Швеции, или с родственниками из Норвегии.
На Родине, где Хакан участвовал в опасном военном противостоянии, он не смог получить гражданскую профессию. Но, когда наконец обретет мирный дом, мечтает открыть кафе или ресторан: очень любит готовить. Сыновья Хакана также определились с планами на будущее: один планирует выучится на врача, а второй - на учителя.