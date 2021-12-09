Беженец из ТЛЦ: мечтаю спроектировать отель

Спустя более месяца испытаний заложники польской границы не теряют надежды попасть в Европейский союз. Гавр Абдалкадир из Курдистана приехал в Минск 6 ноября, а потом вместе с другими беженцами перебрался на границу. На родине больше 8 лет работал менеджером отеля. Он утверждает, что причин, из-за которых он приехал сюда, несколько:
– Я решил изменить свою жизнь к лучшему, хотел развиваться сам, создать хорошее будущее для своей семьи. В своей стране я оставаться не мог. Там было страшно!
По словам Гавра Абдалкадира, в центре, который предоставили белорусы, он живет с семьей маминой сестры. А в Лондоне у него есть брат, который работает инженером. Беженец планирует работать вместе с ним, когда его пустят в Евросоюз. Он уточнил:
– Мы планируем работать вместе. Больше 10 лет я посещал художественную школу. И на родине в Сулеймани я тоже проектировал здания. Но в моей стране из-за погодных условий можно было работать только один сезон. В Европе же я могу работать круглый год.