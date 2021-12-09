Беженец из ТЛЦ: мечтаю спроектировать отель

По словам Гавра Абдалкадира, в центре, который предоставили белорусы, он живет с семьей маминой сестры. А в Лондоне у него есть брат, который работает инженером. Беженец планирует работать вместе с ним, когда его пустят в Евросоюз. Он уточнил: