Беженец из Судана Агиш: я устал и хочу домой

Более половины нынешних обитателей транспортно-логистического центра "Бремино-Брузги" - выходцы из Ирака. Но есть здесь и беженцы с совсем экзотической внешностью. Один из них - темнокожий Агиш. Вот история 27-летнего гражданина Судана:
- Сегодня исполнилось ровно две недели, как я нахожусь в районе белорусско-польской границы. Сначала жил в лагере, потом двое суток практически на голом бетоне ночевал у международного пункта пропуска. Потом вообще были "приключения", которых не пожелаю и своему самому злейшему врагу: испытал на собственной коже польские газ и химическую смесь. Сначала ничего, только замерз, а на третий день руки, лицо и шея стали шелушиться, началось сильное жжение... Обратился к белорусским врачам - те сразу же помогли. Здесь, в торговом центре, нам хорошо. Как в гостинице: и накормят, и напоят, и спать уложат. Есть автолавка, работники которой идут навстречу нашим пожеланиям, есть пункт обмена валют. В помещении относительно комфортно, температура держится на уровне 18-20 градусов. Но... Я очень устал морально из-за продолжающейся неопределенной ситуации. И думаю, что на Запад нас вряд ли пустят. Идут холода, а я африканец и к ним не привык. Повторюсь: я устал и хочу домой. При первой же возможности туда поеду.