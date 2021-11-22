Беженец из Ирана Мамэ: многие бежали со своей родины не в поисках лучшей жизни, у нас просто не было выбора

15-й день у белорусско-польской границы находятся беженцы. Гражданин Ирана Мамэ поделился с корреспондентом sb.by, что 13 суток он прожил в лесу при границе в диком холоде, без возможности нормально питаться и фактически в антисанитарных условиях.
– Сегодня мы живем в Транспортно-логистическом центре. Здесь тепло и хорошо, нас кормят. Не думал, что из 20 дней в Беларуси почти две недели будут такими адскими. Но назад я не вернусь. Многие, кто сегодня живет у границы, бежали со своей родины не в поисках лучшей жизни, у нас просто не было выбора. В Иране, где я жил, сегодня небезопасно находиться. Именно поэтому я хочу переехать в любую страну Европы, где смогу жить без опаски. В Иране занимался ремонтом кораблей, поэтому готов продолжить это дело уже в Европе и дальше приносить людям пользу.