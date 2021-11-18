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  2. Беженец из Ирака: я буду бороться до конца за возможность добраться до Германии

Беженец из Ирака: я буду бороться до конца за возможность добраться до Германии

Семья Ахмеда Фармы состоит из 10 человек. Уставшие люди сегодня приняли решение перебраться в транспортно-логистический центр. Фарма говорит, что в лесу они провели 10 дней. Выжили только благодаря огню, который старались поддерживать круглосуточно. Он показывает на свою шапку-ушанку, которая досталась ему из гуманитарной помощи, собранной неравнодушными белорусами. Она обпалена:


– Это случилось сегодня ночью. Шел дождь, мне кажется, было даже холоднее, чем когда была минусовая температура. И я слишком близко прислонился  к костру, она загорелась, но я успел ее потушить. 

Что будет дальше, Ахмед не знает. Но он крайне возмущен тем, что произошло на днях: 

– В отношении нас распыляют газ, поливают водой. Это ужасно. 

Но иракский беженец не намерен сдаваться: 

– Я механик по образованию, мой брат – солдат. Мы не можем вернуться в Ирак, потому что меня там расстреляют или повесят. Сейчас для меня, как и для многих иракских мужчин здесь, моя жизнь не имеет значения. Важна только судьба моей семьи и моих детей – им три, два и один год. Поэтому мы будем бороться за наше право добраться до Германии до последнего. 
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Фото: Светлана ИСАЕНОК
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