Беженец из Ирака: я буду бороться до конца за возможность добраться до Германии

Семья Ахмеда Фармы состоит из 10 человек. Уставшие люди сегодня приняли решение перебраться в транспортно-логистический центр. Фарма говорит, что в лесу они провели 10 дней. Выжили только благодаря огню, который старались поддерживать круглосуточно. Он показывает на свою шапку-ушанку, которая досталась ему из гуманитарной помощи, собранной неравнодушными белорусами. Она обпалена:
– Это случилось сегодня ночью. Шел дождь, мне кажется, было даже холоднее, чем когда была минусовая температура. И я слишком близко прислонился к костру, она загорелась, но я успел ее потушить.
Что будет дальше, Ахмед не знает. Но он крайне возмущен тем, что произошло на днях:
– В отношении нас распыляют газ, поливают водой. Это ужасно.
Но иракский беженец не намерен сдаваться:
– Я механик по образованию, мой брат – солдат. Мы не можем вернуться в Ирак, потому что меня там расстреляют или повесят. Сейчас для меня, как и для многих иракских мужчин здесь, моя жизнь не имеет значения. Важна только судьба моей семьи и моих детей – им три, два и один год. Поэтому мы будем бороться за наше право добраться до Германии до последнего.