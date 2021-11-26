Беженец из Ирака: в Беларуси мы увидели гуманность и соблюдение прав человека. Но где это со стороны Европы?

Узнать мнение о визите Президента Беларуси мы решили у 14-летнего Редоса Херди Ахмата. Днем ранее парень, несмотря на свой юный возраст, не испугался выступить перед журналистами и многотысячной толпой на митинге, чтобы высказать свое мнение об отправке беженцев в Ирак. Сегодня мы решили расспросить его о визите Главы белорусского государства.



– Президент страны пришел к нам, поговорил, посмотрел условия. Как обычный человек, а не политик. Такого на моей родине никогда бы не произошло. Лукашенко делает все и для всех – мы счастливы, сыты, умыты, есть вода, можем стирать вещи, есть где спать. Но тем не менее нам надо в Европу. Почему-то в Беларуси мы увидели все: гуманность, соблюдение прав детей и взрослых. Но где это со стороны Европы? Надеемся на изменение ситуации, – сказал Редос.