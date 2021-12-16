Беженец из Ирака: всех жителей моего села уничтожили террористы

Беженцы, которые уехали из своих стран и находятся на белорусско-польской границе, пошли на этот шаг далеко не в погоне за приключениями или ради получения дополнительной выгоды, как считают некоторые интернет-комментаторы. Поступить подобным образом их вынудила сложная жизненная ситуация, в которой они оказались из-за конфликтов, которые то и дело вспыхивают в их странах по причине нестабильной политической обстановки, которая в том числе является таковой по причине действий западных политиков. История 31-летнего беженца Рэдвана из иракского Курдистана, который уже на протяжении месяца находится в лагере беженцев на белорусско-польской границе вместе с женой и 4-летней дочкой, очередное тому подтверждение.
Молодой человек окончил школу в Ираке, поступил в университет, получил высшее педагогическое образование, затем – дополнительное, имеет квалификацию программиста. У него есть способности, планы и перспективы. Но реализовать задуманное он не смог.
В августе 2014 года в селе Кочо, откуда он родом, боевики-террористы устроили бойню.
– Они убили более 420 мужчин, все они были моими родственниками, друзьями, знакомыми, – говорит Рэдван.
Семье Рэдвана чудом удалось выжить благодаря его отцу, который вовремя понял, что надвигается опасность:
– Он увидел, что курдские военные формирования в какой-то момент, не объясняя ничего, покинули село. Мы его послушали и вовремя убежали.
Решение было правильным. На следующий день в Кочо ворвались террористы. Из 450 мужчин, которые проживали в селе, уцелели только 19. Также были убиты 80 женщин старше 50 лет, которых террористы посчитали "негодными". Остальных забрали в рабство. Среди них была и Надия Мурад. Рэдван говорит, что она его близкая родственница.
В августе 2014 года Надия также стала жертвой бойни. Однако террористы не стали убивать молодых женщин. Так Надия и три ее племянницы были вывезены и попали в сексуальное рабство. Как и остальные 700 женщин и детей из села Кочо, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. Рэдван уверен, что все они в рабстве.
Надию удерживали в городе Мосул, откуда она совершила неудачную попытку побега, за что подверглась пыткам. Она была перепродана в рабство несколько раз. Оказавшись в городе Бахдида, в ноябре 2014 года смогла сбежать от рабовладельцев после трех месяцев плена. Благодаря помощи случайной семьи Надя смогла выехать в Киркук к своему брату, который находился в лагере беженцев. Позже попала в лагерь в городе Дахук, откуда вместе с другими беженцами добралась до Германии, где живёт сейчас с одной из своих сестер и рассказывает всему миру о геноциде, который произошел в селе Кочо. К слову, ООН официально признала факт геноцида езидского населения в августе 2014 года в этом населенном пункте.
– Моя жизнь после тех событий просто перевернулась с ног на голову. Уже 8 лет я живу в палатке, в иракском лагере беженцев. В этом лагере почти каждую неделю случаются пожары, гибнут люди, нет нормальных условий для жизни, – рассказывает Рэдван.
Вместе с семьей он намерен попасть в Германию, как это получилось у его родственницы Надии Мурад.
– Я никому не пожелаю пройти то, что прошли мы во время геноцида и после. Потому что после было то же продолжение геноцида, только под другим ракурсом. Ведь в лагере беженцев в Ираке нас фактически держали в качестве пленных, – говорит Рэдван. И подчеркивает, что даже не думает возвращаться в Ирак.