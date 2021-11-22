Беженец из Ирака: очень хотим в Германию, обратно не поедем, готовы ожидать, сколько понадобится

Продолжаем рассказывать истории нынешних жителей ТЛЦ у белорусско-польской границы. Корреспонденты sb.by поговорили с беженцем из Ирака по имени Ракар. Тот обозначил: его семья стремится в Германию.



- Я закончил университет по специальности преподаватель английского языка, но на моей родине страшная безработица, поэтому пришлось покинуть ее в поисках лучшей жизни. Здесь я вместе с родственниками и друзьями, очень хотим попасть в Германию. Ради этого жили 10 дней в лесу, теперь ждем решения в транспортно-логистическом центре. Обратно мы уже не поедем, поэтому готовы ожидать два, три, четыре месяца... сколько понадобится, - рассказал он.