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Беженец из Ирака: мы надеемся, что Польша пустит нас сегодня

В беседе с журналистом sb.by беженец из Ирака Омар рассказал, что приехал сюда со своей семьей. В его стране опасно, а кроме того, они надеются получить гражданство в Евросоюзе. Однако сейчас польская полиция и польские власти не дают пройти на территорию Польши и говорят им вернуться обратно.

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– Нам очень страшно, поскольку сюда стянули военную технику и водомет. Мы не можем вернуться в Ирак, мы не хотим идти в Беларусь. Мы хотим в Евросоюз. Почему Польша нас не пускает? – задается вопросом Омар.
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